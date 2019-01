Futuro de una juventud confundida

Si me preguntaran que pienso de mi generación, comúnmente llamada “relevo generacional”, diría que una parte está cansada del mundo que le rodea. Hablo de generaciones que se han criado en una paz estable, no han conocido la guerra ni siquiera por la boca de sus abuelos y se fatigan con la rutina de un sistema democrático aburrido que consideran injusto porque no resuelve sus problemas con la rapidez deseada.

Pero también está el grupo de jóvenes que se sesga a las nuevas transformaciones y no participa de forma activa, entrando en el conformismo.

Lamentablemente esto afecta su cultura, sus actitudes y sus expectativas. Me atrevería a decir que partir de la segunda posguerra ha tenido lugar una generación silenciosa, lenta e imparable.

Lo cierto es que el 2019, año electoral, será clave para alzar nuestra voz y lograr unificar a los llamados ‘millennials’.

Por ejemplo, para que un joven encuentre un trabajo digno, estable y con una remuneración decente no solo hace falta reformar el sistema educativo para que los capacite y así ofrecer la productividad y el valor añadido que requieren los tiempos.

Es preciso y urgente inducir en ellos un cambio de cultura en la línea de la aceptación de las relaciones jerárquicas, del trabajo en equipo y de la asunción de responsabilidades en la toma de decisiones.



El reto, por lo tanto, es lograr que una generación que piensa que se le debe todo comprenda que, en realidad, no se le debe nada, y que solo a través de su propio esfuerzo podrá lograr cambios en las problemáticas sociales que actualmente afrontamos. Los "reyes de la casa" van a tener que empezar a participar.

Daniel Araúz

* El autor es periodista de Metro LIbre.