Estar sentado; alertas

Es una posición para muchos necesarias y en ocasiones brinda comodidad. Pero involucra inactividad física.



De todos es conocido que la inactividad física es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, cáncer obesidad etc.



Un nuevo estudio, de los que se realizan en el mundo, publicado en el America Journal of Epidemiology señala que el estar sentado más de seis horas incrementa riesgo de mortalidad por todas las causas en un 19%. Nombre del estudio : “Prolonged Leisure Time Spent Sitting in Relation to Cause Specific Mortality in a Large US Cohort”. Lo compararon con quienes lo hacían menos de tres horas.



Los avances en la tecnología nos hacen más sedentarios. Ellos han incrementado el tiempo de estar sentado en las últimas décadas.



El estudio indica que el 90% se dedico a actividades sedentarias no ocupacionales y dentro de ese tiempo un 53% a tiempos de pantallas (televisor, computadores, tabletas, celulares).



Los causas qué pueden explicar estos resultados son alteraciones metabólicas dañinas ocasionadas por la inactividad física.



Igual se ha relacionado a daños en niños en torno a que su estadía prolongada en estas actividades ,los expone a trastornos de personalidad, obesidad y otras patologías. Inclusive a limitantes en su desarrollo cognitivo.



En personas mayores que tienen estos hábitos se les relaciona a daños a su salud mental.



Todos estos estudios tienen sus fortalezas y debilidades, sin embargo es prudente evitar ese exagerado sedentarismo que una cantidad importante de personas hacen un hábito. Más vale prevenir que lamentar.

* El autor es médico.

Eduardo Reyes Vargas

