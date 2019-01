La regulación de precios de los medicamentos

La regulación de precios de los medicamentos es un asunto muy sensible y de interés nacional.

Estoy seguro que será incorporado al discurso político proselitista de muchos candidatos a cargos nacionales en las próximas elecciones del mes de mayo, aprovechando el sentimiento casi general de rechazo hacia los altos precios de las medicinas en las farmacias privadas, pues es frecuente la escasez de medicamentos en las farmacias de la Caja del Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (MINSA), lo que obliga a la compra de bolsillo, y constituye un grave riesgo para la salud pública, generando frecuentes reclamos y diversas manifestaciones de protesta de la población y gremios de profesionales.



En ese contexto consideré necesario compartir con ustedes en esta entrega las ideas centrales de la hoja de ruta de la OMS sobre el acceso a los medicamentos y vacunas 2019-2023, complementándolas con un resumen de la exitosa experiencia sobre regulación de precios de los medicamentos en El Salvador y la reciente publicación del IADB sobre el tema.



De este modo ofrezco tres puntos de vista sobre el mismo asunto, los cuales espero contribuyan a la formulación de planes de gobierno relativos a la regulación de precios de las medicinas que necesitamos.

No menos importante es que su lectura fortalezca nuestra capacidad para ejercer el control social de la gestión de quienes resulten favorecidos con nuestro voto. No omito invitarlos también a la relectura de los artículos que sobre el tema he publicado en este blog, los cuales complementan esta entrega.



* El autor es médico.

Jorge Luis Prosperi Ramírez

