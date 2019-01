Listas y propósitos de año nuevo

Cada nuevo ciclo de 12 meses acostumbramos hacer una serie de propósitos, que por lo general vienen de listas anteriores. Según quienes todo lo miden, más del 90 % de las personas fracasan en llevarlos a cabo, cual lista de promesas de políticos.



El escritor Umberto Eco en “El vértigo de las listas”, aborda la obsesión por esta manía y cómo cada una de ellas pone cierto orden en medio del caos. De hecho, hay listas útiles como la de compras; pero también las hay de colores: grises y negras..ups!! a esas no voy a referirme, como tampoco a la de políticos que hay que sacar de circulación.



Volviendo al tema, cuando se hacen muchos propósitos la vida nos agobia apartándonos de las metas, por lo que es recomendable concentrarnos en los que seamos capaces de cumplir.



Les comparto los míos: hacer lo que me gusta y compartir con quien quiera por placer, no por compromiso. Valorar el tiempo que doy y que recibo; pero, sobre todo, darle máxima prioridad a mi familia.



Agradecer la fortuna de ver un nuevo día, ser feliz y no perder la esperanza, así sea que los pendientes del gobierno: salud, educación, constituyente, combate a la corrupción, seguridad, etc sigan sin pasar el “check list”.

Tal vez en mayo me replantee una nueva.

María Teresa Patiño Amor

* La autora es comunicadora social.