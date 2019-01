Adecentar el país: ¡el gran propósito de Año Nuevo!

Adecentar el país, comenzando por la recuperación de nuestros valores, debe ser el gran propósito de Año Nuevo para todos los panameños. Estamos obligados a vencer y erradicar la problemática que nos angustia a todos y el panorama que es cada vez más desalentador, amenazando con destruir nuestra Democracia.



En ese contexto, comparto con ustedes en esta última entrega del 2018, un resumen de las ideas centrales de dos artículos que sobre el tema publiqué hace un año, y siguen plenamente vigentes, pues a pesar de la denuncia cotidiana, aquí no pasa nada, o no pasa lo que queremos la mayoría de los panameños que no pertenecemos a la clase gobernante.

Comenzaré subrayando las ideas centrales de mi artículo “Agonía y deber”, en el cual afirmaba que los panameños hemos incorporado en nuestro acervo cultural, individual y colectivo, el significado de términos como corrupción, impunidad, clientelismo político, transparencia, pago de coimas sobre costos, blanqueo de capitales, paraíso fiscal, listas negras, y otros iguales o peores.

También hemos identificado a las personas y las instituciones que son responsables por estos hechos dolosos y vivimos entre la agonía que nos genera el conocimiento de la realidad cotidiana y la necesidad de cumplir con el deber ciudadano de ponerle coto a esta situación y adecentar el país.

Aquí no pasa un día en el que los principales medios nacionales, y algunos internacionales, no nos recuerden con evidencias que nuestros gobernantes adoptan conductas dolosas, contrarias a los principios y valores de la probidad, para su beneficio propio y resultando en graves perjuicios a nuestro patrimonio nacional; que el presumido crecimiento económico beneficia principalmente a un grupo de privilegiados, y prohíja una gran desigualdad que perjudica principalmente a los más pobres y marginados de nuestro país; que ha sido doloso, ineficiente e inescrupuloso el manejo de nuestras riquezas.



* El autor es médico



Jorge Luis Prosperi Ramírez

