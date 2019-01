Reflexiones al terminar el año

Cristobal Silva

Al llegar al final de un año viejo que perece e inicia un nuevo año, es habitual que hagamos reflexiones sobre lo malo, lo feo y lo bueno que ocurrió en dicho año. Habrá siempre decepciones, dudas y nuevas esperanzas.

El vaso termina medio vacío o medio lleno. Me parece que el nuevo gobierno que inicia en julio 2019, no podrá tener las mejores perspectivas de éxito en su gestión si el nuevo Presidente electo no llega a entender que su gestión, cualquiera que se proponga, sería sumamente difícil de realizar si no convoca una Asamblea Constituyente. Son tantos los aspectos que requieren un nuevo enfoque que ya no admite soluciones a pedazos o parches para re enrumbar la nave de la Nación hacia un puerto seguro y de prosperidad.

El incumplimiento de la promesa que nos hizo la administración saliente, de convocar una Constituyente para tener una nueva Constitución, fue quizás la más grande decepción que sufrió la Nación panameña. Ojalá el nuevo Ejecutivo se dé cuenta de la necesidad de dar este paso. Otra reflexión digna de tener en cuenta es la pertinente a la necesidad de reorganizar administrativamente y operativamente a la Caja de Seguro Social. Solucionar las deficiencias en cuanto al manejo del abastecimiento de medicamentos y dar una atención médica efectiva y oportuna son temas de prioridad en la agenda para esta institución.

No menos que esto, esta la importancia de renovar el sistema de pensiones y jubilaciones y la asistencia en los casos de invalidez y muerte a todos los asegurados. No podemos descuidar resolver estos temas que afectan a todos los asegurados y aquellos que hoy son jubilados. Una tercera reflexión clave es la que debemos hacer sobre las próximas elecciones de mayo 2019.

Es importante que todos los panameños pensantes y preocupados por un mejor futuro para la Nación, poner atención sobre el tema de a quien se lo daría el voto electoral. Sin duda, debemos escoger personas que tengan en su agenda de trabajo la recreación del sistema de gobierno, en el cual se entre en la reorganización de la distribución del poder político y se promueva el equilibrio entre los Órganos del Estado, lo que podría denominarse un sistema de gobierno semipresidencialista. Es necesario se elija un “Buen Gobierno”, el cual nos permita alcanzar el Bien Común para toda la sociedad. Con estas reflexiones principales en agenda, esperamos tener un mejor año en el 2019 y que todos reciban al nuevo año con alegría y deseos esperanzadores para la Nación. *Ingeniero.