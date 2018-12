Cantinflas y la Salud

Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, nombre real del artista mexicano. Más de 63 años que apreciamos las primeras películas de ese genio de la comedia, en el santanero Teatro Amador.



Hoy a los 73 años gracias al reconocimiento muy merecido que hace el cine a un gran icono de la pantalla después de 25 años de su desaparición física, vuelvo a disfrutar los contenidos de tales películas. Conocedor de daños del tabaco sobre la salud, he observado que las primeras películas de Cantinflas, eran escenarios constantes del uso del cigarrillo. El propio Cantinflas y actores secundarios hacían uso del maligno vicio.



Más analítico que en mis primeros años de edad donde no se conocían aún las propiedades cancerígenas del tabaco y distraído por la crítica social de sus películas he observado que en películas finales de don Mario, ya no se visualizaban esas escenas.



En una de ellas se exhiben dos crónicos fumadores con respiraciones cortas y el consejo de prevención del personaje mexicano. Por los grandes esfuerzos de organizaciones internacionales y nacionales esas escenas comunes del uso del tabaco en la industria cinematográfica han desaparecido significativamente.

El tabaco sigue ocasionando la muerte de millones y es la prevención su mejor y más efectiva herramienta. La industria del tabaco sigue vigente y poderosa. Ha desviado sus mercados a muchos países donde las leyes sobre prevención están ausentes o débiles.

Cantinflas murió de Cáncer del pulmón, según medios de comunicación. Importante es que desde muy temprano capto el daño y contribuyo a no sustentar el uso del tabaco.

Loable labor como lo fue su permanente lucha contra las injusticias sociales que aún vive la humanidad. Es actor y un mensaje vigente. Observen sus películas.

Cuidémonos de las “cantinfladas” de los politiqueros y del cigarrillo electrónico.

Eduardo Reyes Vargas

* El autor es médico.