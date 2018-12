Dieta navideña y arrepentimiento

Llegaron las fiestas de fin de año, época en la que acostumbramos a comer no solo más, sino también comida poco usual. Trataremos de dar unas recomendaciones que eviten el arrepentimiento posterior al mes de diciembre.



En realidad, la comida navideña suele ser muy alta en calorías, sobre todo por su alto contenido en grasas y licor. Si a esto añadimos que las reuniones por la época (navidad,graduaciones, fiestas de las oficinas, etc.) son mucho más frecuentes, hay que tener mucho cuidado con lo que se come y con la cantidad que se come.

La primera recomendación es que tenemos que saber que esta comida tiene un alto contenido calórico, por ejemplo: una porción de jamón puede llegar a tener 600 cal, una de arroz con guandú 500 cal, un tamal mediano hasta 300 cal, ensalada de papas (con mayonesa) 450 cal, puerco asado (con “gravy”) 550 cal. Cuando decimos una porción, en general nos referíamos a lo que cabe en la palma de nuestra mano.

Si a esto añadimos, el ron ponche (400 cal/copa), turrón (400 cal), dulce de frutas (500 cal), rosca de pan (200 calorías), etc., una cena navideña, puede llegar a tener el doble o triple de la cantidad de calorías que normalmente ingerimos en un día completo en otra época del año. Todos los días recuerde este listado de calorías y téngalo presente antes de servirse la comida en el plato.

Después de este “golpe de realidad”, debemos hacer algo para evitar el “arrepentimiento” posterior. Las recomendaciones que podemos hacer es que se sirva la comida en un plato pequeño, no repita (por muy buena que esté), tome mucha agua antes de servirse y evite el exceso dealcohol. Es importante incluir en la dieta, vegetales verdes.

Aunque las almendras, nueces, etc. tienen alto contenido de “grasas buenas”, también tiene. Alto contenido calórico que hay que tomar en cuenta. Trate de evitar los dulces o al menos no coma todos. Cumplir con todas las invitaciones no quiere decir que tiene que comerse toda la comida. Siempre piense en cómo se sentirá al día siguiente, pero piénselo antes de comerse el plato entero.

Por otro lado, está la costumbre de guardar el sobrante para el desayuno del día siguiente. Por lo que una cena alta en calorías se convierte también, en un desayuno abundante. Trate de compartir el sobrante con otras personas en la reunión y evite guardar mucha comida. Si lo hace recuerde que debe estar herméticamente cerrada y refrigerada de inmediato. No deje la comida fuera de refrigeración durante la noche.

Mientras sigue estas recomendaciones, no puede dejar de hacer ejercicios, por lo que debe caminar todos los días. Que tengan felices fiestas, pero a celebrar con prudencia.







Miguel Antonio Mayo

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / @mayogastro