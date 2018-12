Deserción en salud

Eduardo Reyes Vargas

Aunque no es ley, los modelos de atención a la salud en Panamá son clones de países poderosos. Ejemplo: Estados Unidos.

Igual la formación académica en la medicina. Leyendo lo que ocurre en esos lares con el burnout o desgaste profesional (agotamiento mental y físico, desdén, ineficacia, etc.), que puede alcanzar cifras preocupantes en médicos, existe igual preocupación en la deserción profesional. Retiros tempranos o adquisición de otra carrera fuera del sector.

Panamá con una cultura médica muy norteamericana no está exenta de esta situación.

Vemos como colegas jóvenes dejan la práctica de la medicina clínica y se desvían a especialidades administrativas. No más pacientes.

Escritorios para la planificación en salud, epidemiología , gerencia etc. Son especialidades necesarias pero en ocasiones por ese divorcio en no ejercer la profesión clínica en entornos laborales difíciles hacen recomendaciones no acertadas, teóricas y virtuales desde sus nuevas responsabilidades administrativas que terminan en fracasos.

Debemos revisar esas deserciones y sugerencias llenas de utopías que chocan con la realidad de limitaciones presupuestarias la gran de las veces no justificadas y entornos laborales muy complicados. Cuantos colegas saturan puestos administrativos en vez de ejercer esta hermosa profesión, frente a una demanda de servicios que supera la oferta.

En otras circunstancias alejados de los sistemas de salud por años, llegan con responsabilidades máximas a instituciones cometiendo errores administrativos.

Panorama inquietante.

* El autor es médico.