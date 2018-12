¿Hemos abandonado las zonas de riesgo social?

Omar O. López Sinisterra

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

En nuestro país la mala distribución de la riqueza se deja ver por la gran cantidad de zonas en donde existe pobreza y pobreza extrema. El único código existente en ellas es “sobrevivir, no importa cómo”. En ellas bajo ése código, habitan miles de hombres y mujeres sin trabajo, sin culminar su educación, en viviendas poco salubres, con una alimentación deficiente, con problemas de salud y realizando cualquier tipo de actividad sea lícita o no para poder subsistir. Muchos de los hogares en estas zonas sociales poseen la madre como cabeza de familia y realizando en ocasiones trabajos ligados al narcotráfico, a la prostitución clandestina, al robo y la estafa. En estos hogares los niños quedan solos a merced de las pandillas y el narcotráfico. Constituyen el relevo generacional de las actividades criminales como un modus vivendi lo cual para ellos resulta muy productivo. Estas zonas en muchas ocasiones no reciben la mirada y mucho menos el tratamiento adecuado por el Estado. El tratamiento indicado y preciso debe iniciarse desde la familia o lo que exista de ella. Esto indica que debe existir voluntad política de nuestros gobernantes para mirar y actuar en estas zonas sociales en riesgo. ¿Cómo disminuir la criminalidad si no actuamos en las zonas de riesgo social?, ¿Cómo disminuir la reincidencia delictiva y la criminalidad si a la vez no actuamos correctamente en las cárceles a través de excelentes programas de resocialización y de reinserción y seguimiento de los egresados? Muchos de los egresados de los penales retornan a sus zonas originarias y son nuevamente llamados a delinquir porque no tienen posibilidades de trabajo. ¿Cómo no delinquir nuevamente si eres atraído por ofertas de trabajo delictivo y criminal? El problema de la criminalidad no puede ser visto focal o de manera específica. Es un problema multifactorial y complejo que debe ser atendido integralmente. Los crímenes atroces y horrendos ya no sorprenden a la población; la intolerancia introduce conductas delictivas y a veces lamentables; la corrupción hace gala en nuestra sociedad y es muchas veces aceptada, y la impunidad solo deja heridas profundas en quienes todavía desean rescatar los valores y principios positivos en la sociedad. Los cambios hacia una patria digna y respetada es lo que queremos lejos de los episodios escandalosos que se vierten ante la faz del mundo.

* Abogado y Criminólogo.