La carrera por las firmas

Como actora de los medios de comunicación he sido defensora de las libres postulaciones porque creo que es positivo que estos renueven el interés de los ciudadanos hacia la política y porque pueden aportar con profundos cambios en el sistema, sin embargo, no estoy de acuerdo con lo encontrado hasta el momento en la depuración de firmas por el Tribunal Electoral, no puede ser posible que precandidatos para alcanzar una casilla en la papeleta, permitan que sus libros sean llenados de firmas de difuntos, menores de edad y más lamentable, la falsificación de firmas de funcionarios.



En ese sentido tengo que ensalzar el papel del ente electoral en la depuración de las mismas, y hasta advertir de los escollos legales que podría traerle al candidato y al activista que recolecta firmas fraudulentas.

Es prudente que proceda una investigación por parte de la Fiscalía electoral para que se determine qué ocurrió en estos casos.



La participación de independientes se convierte en una carrera por las firmas y deben saber adaptarse al sistema que fue aprobado por la Comisión de Reformas Electorales con participación incluso de la sociedad civil.

Veo con buenos ojos que se limite la participación a los tres que más respaldo tengan, dado que deben demostrar que tiene una cuota mínima de respaldo para aspirar a tan importante cargo.



* La autora es periodista.

Guadalupe Castillero

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.