El poder de mi voto

Yo tengo el poder de decidir quien trabaja para mi y quien no, gústele a quien no le guste.



En ese sentido tengo el poder de escoger a quienes contrato como próximos administradores de la cosa pública. Porque es así, quienes alcanzan el poder por los votos son empleados temporales del pueblo y nada más. No se les debe nada, se les paga por su trabajo con los impuestos y no hay que aplaudirlos por cumplir con su trabajo.

Ellos están ahí porque quisieron, nadie los obliga y si aceptaron el trabajo aguanten callados.

Como el asunto es venderse para conseguir una plaza de trabajo en el servicio público, sabrá alguien con que intenciones para algunos, saldrá de todo para escoger, dizques independientes, dizques tradicionales, dizques verdaderos políticos y dizque sabrá que cosas son realmente.

Pero en este momento no debe preocuparnos, las elecciones todavía están alguito distantes, por el momento que gasten tratando de engatusarnos. Ahorita pensemos en el rico jamón de navidad, el pavo, los tamalitos, el arroz con guandú si es que alcanza para tanto.

Ya vendrá el nuevo año y entonces veremos a quienes no contratamos y a quienes sí, pero con “close supervisión”. Porque para los nuevos empleados temporales la cosa no le vas a ser de llave en mano, eso si que no.



* El autor es asesor tecnológico.

Gabriel Perea

