Debate entre Moral – Religión y Desespero - Venganza

Hay una mezcla de desilusión, desespero con rabia e impotencia que, combinado con la falta de autoridad, castigo, moral y una ley blanda han hecho que el pueblo en general tenga ansias de “venganza”.

Lo que mezclado con los “Derechos Humanos” ha desviado el justo orden de las cosas, no hay que olvidar que las leyes son hechas para ordenar la sociedad en que vivimos y cuando no se cumplen, ameritan castigo, respetando los derechos humanos de la mayoría o de la gente de bien, quien ha sido relegado a un segundo plano.

Sin ese castigo se crea un caos que redunda muchas veces en la toma de la ley en manos del pueblo y no de los que están para prestar ese servicio, adicional se genera una gran cantidad de odio que hoy día vemos reflejado en las redes sociales con comentarios como: Es un Asesino, que se muera; Déjalo que se desangre; Terminen de matarlo; Arrástrenlo que le duela más; Ahora lo curan con las medicinas del que realmente las necesita; Mis impuestos dándoles de comer.

Considero que las penas deben de ser mas duras, que la ley debe cambiar, que los policías y jueces deben ser más enérgicos y porque no también he pensado que a mas de uno le deben aplicar la pena de muerte o “La política maleante visto maleante muerto”, misma que ha ayudado a erradicar en países como Singapur los actos delictivos.

Sin embargo, hay que reconocer también que no es fácil y a veces pensarlo genera contradicción, toda mi vida escolar la hice entre Salesianos y Jesuitas, no soy practicante acérrimo de la religión, pero si un fiel creyente y sé que independiente de la religión que se profese, hay un ser superior que en tiene como base en cualquier religión el “No hagas lo que no quieres que te hagan” Al final, sin duda, las fallas en el proceso judicial, en la autoridad del gobierno, en el control de armas y en la educación y la generación de puestos de trabajos, ha hecho que la sociedad deslinde los principios religiosos y morales inculcados, de las ansias de venganza y castigo que efervescentemente son comunicadas y que hacen falta, para reordenar esta sociedad.



* El autor es administrador de empresas.

Luis Solano

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.