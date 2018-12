La gran deuda nacional

Dentro de un par de días muchos estaremos recordando los acontecimientos de hace 29 años, cuando el ejército más poderoso del mundo nos invadió con el cuento de “liberarnos” como parte de una “causa justa” que todavía hoy es muy cuestionada.

Todavía mantengo las imágenes de aquella terrible noche cuando la soldadesca norteamericana arrasó con muchas vidas de gente inocente, creando un antes y un después para un país donde, hay que decirlo, las familias estaban divididas entre los que adversaban al gobierno militar y los que lo defendían, incluso para sectores que les daba igual. Se vivieron momentos muy terribles.

Los acontecimientos no se han escrito en forma completa porque todavía hay pasiones muy en carne viva y como bien se dice, la historia la escriben los victoriosos. Pero vale preguntarse, ¿será que hubo ganadores? Las víctimas no han recibido un reconocimiento a su justa valía y por el contrario, ha quedado en un limbo de injusticia no aceptar que es y fue deber de los patriotas, como lo señala la Constitución, defender al país con las armas cuando es atacado por fuerzas extrañas.

En mi caso perdí a un familiar que era miembro de las Fuerzas de Defensa, que fue asesinado en forma cobarde y sin darle oportunidad de defenderse. Y como él muchos tantos otros cuyos cadáveres fueron recuperados en fosas comunes y con las manos atadas a la espalda sin que se exigieran explicaciones.

Actos bochornosos de supuestas “damas” encaramadas en las tanquetas de los invasores llevándoles no solo caricias, sino también comida navideña como si lo acontecido fuera una fiesta de fin de año.

Y la ausencia total hasta ahora de un gobierno que tuviera el coraje y la vergüenza de reclamar indemnización para las víctimas y empresas afectadas, e incluso sin tener el valor de declarar el 20 de diciembre como un día de duelo nacional. Hay muchos ensayos sobre los acontecimientos; pero todavía no la historia completa. Y la cobardía del sistema es tal, que incluso a nuestros jóvenes estudiantes se les ha negado ese capítulo de la historia nacional. * El autor es periodista.

Euclides Corro

