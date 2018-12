La alfabetización sanitaria y la salud

Alfabetización en salud es la capacidad de acceder y usar información confiable de salud para toma de decisiones. En Panamá hay esfuerzos de instituciones públicas y privadas en fortalecer ese conocimiento en la población.



Sin embargo algunas de ellas no están sustentada en la evidencia y estudios objetivos como consecuencia de la influencia de ciertos intereses particulares y económicos. Lo que si se ha comprobado es que una deficiente alfabetización sanitaria causas más daños a la salud y muertes prematuras en la población.



En un estudio publicado por la Revista Mayo Clinic Proceedings en pacientes hospitalizados por eventos cardiovasculares, sus deficientes conocimientos en materia de salud acarreaban una mortalidad mayor un año después de su salida del hospital.

“Health Literacy and one year mortality: Mechanisms of Association in Adults Hospitalized for Cardiovascular Disease”- (2018). Abarcó 3000 pacientes. Se comprobó en este estudio que estos pacientes con un nivel bajo de conocimientos e información tenían un13% más de probabilidades de morir en un año, opuesto a quienes tenían mayores conocimientos.



Más allá de las enfermedades padecidas, se evaluaron factores sociales y de comportamiento. Este estudio aunque fue en un segmento seleccionado de pacientes, nos debe estimular a seguir como otros colegas lo hacen, a educar a nuestra población para que sus decisiones en el cuidado de su salud y la enfermedad sean mejores y sustentadas por la verdad científica, sobre todo en un contexto donde las pseudo-ciencias y engaños abundan y los guían por rutas equivocadas y muertes prevenibles.

La escasa alfabetización sanitaria está comprobado, también se relaciona a estratos sociales cuyos ingresos económicos son bajos y a grandes inequidades. Nos referimos al paciente ambulatorio. Alfabetizar, importante objetivo por cumplir, en la políticas de salud en Panamá.

Eduardo A. Reyes Vargas

* El autor es médico.