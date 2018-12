Desconfianza en los negociadores panameños

En todo este proceso de negociación de un acuerdo de libre comercio entre Panamá y la República Popular China (China continental), hay críticas por todos lados. Sin embargo, analizando me he dado cuenta que el problema no es el país asiático, porque ellos están velando por sus intereses.



Aquí el verdadero problema es la desconfianza de los panameños en los funcionarios encargados de negociar con los chinos.

¿Y por qué no desconfiar? si históricamente se han registrado casos en los que estas personas amarran unos cuantos negocios con el otro país, a favor de ellos mismos, y al final el país es el afectado o el que menos provecho obtiene de estos tratos.

Se necesitan funcionarios negociadores con experiencia en estos procesos y que logren beneficios para las futuras generaciones, no que terminen empeñando al país.

Cuando digo “funcionarios con experiencia”, no sólo me refiero a profesionales con estudios en comercio o negocios, sino que tengan especializaciones en comercio internacional, en temas de diplomacia y que para discutir diferentes ámbitos con grandes potencias, primero hayan tenido experiencia en negociaciones con otros países.

Panamá no puede seguir improvisando en asuntos tan importantes. El país requiere acuerdos equitativos y a largo plazo.





Ciara Morris

* La autora es periodista de Metro Libre.