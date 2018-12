Calidad de la atención en salud



La necesidad de buscar la calidad de la atención en salud, para todos en todos los lugares, es desarrollada en el reciente artículo de “The Lancet Global Health Commission on High Quality Health Systems in the SDG Era”, titulado Sistemas de salud de alta calidad en la era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: es hora de una revolución.



Aunque el artículo hace referencia principalmente a los países de bajos y medianos ingresos (PBMI), considero que buena parte de sus conclusiones son absolutamente pertinentes a nuestro sistema de salud y nuestro país, el cual, a pesar de haber ingresado recientemente a la lista de países de altos ingresos, es uno de los más desiguales del planeta, por lo que ese promedio de ingreso nacional bruto per cápita superior a $12,055, oculta la realidad de la mayoría.



Para los panameños, la necesidad de mejorar la calidad de la atención en salud, así como la humanización de los servicios de salud, es un imperativo ético, pues, como afirman los comisionados al final de su informe “la prestación de servicios sanitarios sin garantizar un nivel mínimo de calidad resulta ineficaz, malgasta los recursos y es contraria a la ética”.

En ese contexto, consideré apropiado compartir en esta entrega un resumen de las ideas centrales de la publicación de The Lancet. Espero que sea del provecho de todos, en especial de los ciudadanos que participan en el debate sobre el derecho a la salud y la atención humanizada en Panamá.

Jorge Luis Prosperi Ramírez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

* El autor es médico

Fragmento del texto https://elblogdejorgeprosperi.com/2018/12/ calidad-de-la-atencion-en-salud/