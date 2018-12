¿Qué es importante en diciembre?

Ha llegado la época navideña. Época donde si no tienes bien calculados tus pasos puedes iniciar un año nuevo con tropiezos, dificultades y desesperanzas.

¿Por qué puede ser así?, porque es la época del año donde el consumismo desenfrenado aparece y donde muchos caen en la manía destructiva de comprar sin pensar que enero es el mes que sigue a diciembre y es cuando lo poco que recibiste por ahorros o bonificaciones desaparece y tienes que hacerles frente a las deudas nuevamente.

Es ahí donde debes hacerte la pregunta, ¿Qué es importante en diciembre? En diciembre es importante valorar tus logros durante el año, plantearte nuevas metas, pasarla con tus familiares, cumplir con tus compromisos y prepárate para iniciar un nuevo año con nuevos ímpetus, eso es lo importante.

Las cosas materiales nos pueden dar satisfacción temporal pero no perduran, ni nos solucionan los problemas.

Algún regalo a las personas que mas se lo merecen, una cena de navidad decente dentro de un presupuesto razonable puedes permitirte, lo demás si no lo necesitas no debes sufrir por no adquirirlo.

Puede que sea difícil hacerlo, las tentaciones son muchas, ante esto cierra los ojos y piensa en el mes de enero con tu quincena descuadernada y te aseguro que volverás a la realidad.



Recuerda hay vida después de diciembre.

Gabriel Perea

* El autor es asesor tecnológico.