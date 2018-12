¿Cuánto le cuesta él ‘Juega Vivo’ al panameño?

El ejercicio de venta y compra, de jamones y víveres en varias zonas “populares”, que deben suplir la necesidad de la ocasión, a las familias de escasos recursos económicos en Panamá, para las fiestas de fin de año, ya tiene su historia. Hecho que nos parece denigrante, por su mal organización.



No es posible, que este país, que desea proyectar una imagen social de prosperidad, sus autoridades no se preparen para ejecutar una actividad que proyecte la satisfacción que merece esta sociedad con dignidad, es lo mínimo que debemos aspirar del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), entidad encargada de la distribución de estos productos. Y que hasta la fecha no se allá resuelto esta venta con un mejor método de organización.

Por favor, “no” se le infrinja más sufrimiento a la población que el que ya tiene. Evento que cada año se puede verse a través de los medios masivos, que proyectan el sufrimiento de la población con sus bebes lactantes, molestia a personas de la tercera edad que incluye el público en general, por la forma tan improvisada de esta gestión administrativa del IMA, sin dejar de lado, el mal, comportamiento habitual y social del “Juega vivo panameño”, que tanto mal nos ésta haciendo.

Abdiel Castrellón Gómez

* El autor es investigador social y relacionista público.