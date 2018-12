¿Somos los panameños seres virtuales?

Y para los que se preguntan y a que viene esto. Pues vea que parece que los panameños solo existimos de forma aparente y no somos reales.

Esta afirmación se aferra al hecho que en este territorio enclavado por designios de la naturaleza en el ombligo de América ocurre cualquier cosa y no pasa nada.

Corrijo si pasa, terremotos, sunamis y torrenciales aguaceros de miles de comunicaciones en las redes sociales, pero solo ahí en el mundo virtual, porque en el mundo de los seres vivos, de carne y hueso como dijo alguien, no pasa nada.



Y para muestra algunos hechos, se dice por ahí, que en la corte se vende fallos y no pasa nada. Se dice que un privado de libertad tiene un alto índice de popularidad, goza del apoyo de las masas y no pasa nada.

Se dice que un bate de beisbol cuenta más que una computadora y no pasa nada. Se dice que los diputados no le rinden cuentas a nadie y no pasa nada. Se dice que más rápido se consigue plata comprar jamones que para construir puentes para que los niños no se ahoguen al ir a la escuela y no pasa nada.



¿Sera que Panamá es un país virtual que solo existe en las redes sociales y los que vemos atestando los centros comerciales son seres producto de nuestra imaginación?

*Autor es editor del elistmopty.com

Gabriel J. Perea R.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.