Al sensible tema del sistema de pensiones para todos los panameños y la crisis que lo aqueja, me he referido en ocasiones anteriores y siempre me queda la tristeza de saber que el problema no ha sido abordado de forma transparente, valiente y efectiva por los gobernantes de turno, valiéndose en no pocas ocasiones, de la falta de suficiente información para tratar el tema de las finanzas de la Caja de Seguro Social (CSS), pues los diferentes equipos de actuarios de la entidad no han entregado la necesaria auditoría financiera de la institución…

Pero resulta que todos en Panamá sabemos que existen claros riesgos para que los jubilados y pensionados cuenten con los recursos necesarios, luego de retirarse o cumplir con sus cuotas, ya que, “a partir del próximo año la institución entrará en déficit de caja, y en el 2025 no habrá reservas”.

En ese contexto consideré pertinente compartir con ustedes la parte introductoria del capítulo III de la publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina 2017, en el cual nos ofrece una mirada a nuevas tendencias en las reformas de los sistemas de pensiones en América Latina.

Se trata de un documento que complementa de forma importante el acervo bibliográfico que existe sobre el tema, por lo que es de lectura y reflexión obligada para todo aquel que esté comprometido con solucionar este espinoso asunto.

Hago votos porque la próxima administración, coloque la solución de los problemas de nuestro sistema de pensiones, como la más alta prioridad de su agenda política y convoque, al inicio de su gestión, el prometido y pendiente “diálogo nacional” para abordar este tema.

“Los sistemas de pensiones son mecanismos de protección social que tienen como principal objetivo salvaguardar los ingresos futuros de las personas y de sus dependientes o familiares ante diferentes contingencias que pueden suscitarse de manera natural o accidental en la vida de un trabajador”. * El autor es médico.

