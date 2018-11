Se requiere de un cambio real

Panamá requiere de una transformación que verdaderamente nos cambie como país donde estemos dispuestos a enfrentar los grandes retos que nos esperan como nación. No puede ni debe ser a nivel cosmético, sino todo lo contrario.



Estamos a las puertas de un proceso electoral que determinará en mayo del 2019, quién será la persona que dirigirá los destinos de nuestro país durante el próximo lustro, y en forma alguna podemos equivocarnos. No podemos seguir cayendo en un clientelismo político nefasto.



Aquello de que le daré el voto a quién me ofrezca algo material a cambio, o en todo caso porque es el menos malo, es una actitud irracional e irrespetuosa. Debemos apoyar al que suene más honesto y nos ofrezca un plan de trabajo que permita a Panamá salir del atolladero en que se encuentra. Hay retos muy importantes.

El mundo está evolucionando hacia desafíos sociales muy coyunturales y por tanto, es deber de cada votante analizar las ventajas y debilidades de cada uno de los involucrados en ya citada “oferta electoral”. En estos momentos, el futuro de este desafío es incierto. Los partidos políticos tradicionales están en manos de la voluntad de quienes forman parte de la Asamblea Nacional, que es innecesario ni mencionar ni enumerar el descrédito de la mayoría de sus integrantes.



Nuestro respaldo debe evaluar temas muy puntuales, como lo es una nueva Constitución Política que nos dé la certeza de una definición moderna de Estado, donde los poderes sean verdaderamente independientes, aunque mantengan “una armónica colaboración”.



Debe ser el final de componendas de “tanto me das y tanto de doy” y empezar a entender que Panamá merece un mejor destino, que no puede ser otro que garantizar un mejor nivel educativo, una mayor seguridad y una decencia comprobada. No hay tiempo para otra cosa. O entendemos la importancia de un cambio real o seguiremos en una corrupción criminal e irresponsable.

Euclides M. Corro R.

*El autor es periodista.