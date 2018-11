¿Quién es Oydén Ortega?

El magistrado Oydén Ortega Durán está en el ojo de la tormenta. ¿Razones? Muy simple, se atrevió a actuar en justicia y no en base a la querencia de algunos sectores que pretenden que la ley se puede manejar visceralmente, en base a pasiones y no en estricto derecho.



Conozco al abogado Ortega desde hace poco más de 40 años. He sido colaborador suyo cuando ocupó el cargo de ministro de Trabajo y me ofreció la Dirección de Información de esa entidad, cargo que ocupé hasta que él renunció y acepté trasladar mis servicios profesionales al ministerio de Gobierno y Justicia.

Somos amigos y debo señalarlo para evitar que otros traten de mediatizar lo que estoy escribiendo. Siento un profundo respeto por él porque siempre ha demostrado ser un hombre probo y conozco muchos ejemplos de su honestidad.

Ir en contra de la corriente de aquellos, incluso el gobierno, de querer facturar algo contra el señor Ricardo Martinelli, sin someterlo en estricto derecho a si le corresponde a la Corte Suprema de Justicia juzgarlo o no, tiene sus riesgos y estoy seguro que el amigo Ortega lo sabe.

Sin embargo, someterse a “lo que puedan decir” y para ir en contra de sus conocimientos legales, es tanto como pedirle al magistrado que actúe en contra de sus principios.

Y advierto que ni siquiera estoy diciendo que tiene o no la razón, pero al coincidir con muchos otros abogados, estoy seguro que lo actuado está enmarcado en la ley. Cuando conocí de la propuesta sobre la legalidad o no de este caso, supe que los enemigos del ex presidente se lanzarían como jauría furiosa contra él e incluso, que recurrirían a “golpes bajos” para tratar de intimidarlo.

Se equivocaron. Ortega es un hombre con una total transparencia demostrada en su vida profesional donde incluso, mucho le ha aportado a la historia de nuestro país. Así de simple.

*El autor es periodista.

Euclides Corro

