Títulos no concuerdan con el cargo

Analizando el por qué hay tan ineficiencia en algunas instituciones públicas y que al final de las administraciones, en la rendición de cuentas, queda demostrado que no cumplieron con sus funciones, me doy cuenta que el mayor factor que afecta es que en la mayoría de los casos, el presidente de la República designa personas para ser la máxima autoridad en un ministerio, dirección u otra institución con títulos profesionales que no tienen nada que ver con lo que va dirigir por un periodo de tiempo.



Para mí es obvio, que el Ministerio de Economía y Finanzas, debe ser dirigido por un experimentado economista; la Contraloría General de la República, por un contador público autorizado; el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, por un profesional agrónomo y así sucesivamente en cada entidad. Sin embargo, en los últimos años ha quedado demostrado que el gabinete está lleno de personas, con título, pero que están improvisando en un sector que no dominan y dependen de los llamados “asesores”. Por eso hay tantos errores e insatisfacción.

Confío en que quien sea electo el próximo 4 de mayo de 2019, tenga claro que para poder cumplir con el conocido eslogan de “cambiar a Panamá y reactivar la economía”, necesita tener un equipo de trabajo especializado, con experiencia y ganas de trabajar, para que lleguen a continuar e iniciar proyectos y no a improvisar y estancar.

*La autora es periodista.

CIARA MORRIS

