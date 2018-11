Impunidad sin control



La lista es larga y todo indica que no hay forma de controlar la actitud de un alto porcentaje de diputados que nunca entendieron y lo menos probable es que algún día lo lleguen a comprender, que fueron electos para servirle a la comunidad panameña y no para hincarle el colmillo al erario público.

Un asunto desafortunado y que nos debe llenar de vergüenza a quienes le dimos el voto para que llegaran al parlamento. Ello es así porque estamos seguros que ni siquiera sienten vergüenza por la impunidad de la hacen alarde porque piensan que lo de “honorable” es una patente de corso para hacer lo que bien les venga en gana.

No son todos, afortunadamente; sin embargo, como es la minoría no vale la pena pensar que todavía hay esperanzas de que se rediman.



Entre los pecados más recientes están las planillas especiales y los millones que se manejaron a través del deporte con gastos que no pueden justificar. Y lo grave es que a lo largo de todos estos años quienes debieron supervisar las finanzas del Estado, se hicieron de la vista gorda porque les convenía a sus mejores intereses políticos.

El disparo sonó y saltó la liebre cuando se atrevieron a retar al poder y negaron el voto para aprobar el nombramiento de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema.

Entonces, todos son cómplices de una situación que en cualquier otro país del mundo que se respete, ya los tendría tras las rejas por omisión o comisión del delito.

Lo peor es muchos no tienen forma de justificar su irracional y nuevo “modus vivendi”, es decir, la riqueza de la que hacen gala porque no pueden certificar legalmente la obtención de esos dineros. Pero en Panamá no pasa y mientras eso sea así, nada cambiará.

Y si el sistema se mantiene y los controles (auditorias) no se ejercen, de nada vale que estemos contra la reelección. Al final del camino, siempre tendremos más de lo mismo.

Euclides M. Corro R.

* El autor es periodista.