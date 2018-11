Realidades en Salud

Hace poco leí un artículo en el cual se hacía referencia a promesas incumplidas en salud. Tratando de salvar el sesgo político y comprendiendo lo difícil que es la administración pública, sobretodo en salud, pero por respeto a la población y por la cantidad de imprecisiones en este artículo, creo necesario aclarar ciertos puntos.

Se menciona que en estos últimos 10 años se ha demostrado la “incapacidad del MINSA en su rectoría y Funciones Esenciales de Salud Publica” (FESP). Nada más lejos de la realidad, en los últimos años, se han hecho 3 evaluaciones de estas FESP (2001, 2014 y 2017). En la evaluación del 2017, diez de las 11 FESP mostraron mejoría importante con respecto a los años anteriores. Por lo tanto, si se están haciendo las cosas bien y por supuesto que la recorría del MINSA se ha fortalecido.



Se prometió garantiza el acceso a salud, sobretodo en áreas indígenas y mejorar las infraestructuras de atención primaria. Una de las dificultades en estas áreas es la falta de carreteras, pero en esta administración se han construido más 80 Km de carreteras y otros 80 en construcción, cifra nunca antes vista en este país.

Por otro lado, la construcción de viviendas en áreas rurales (alrededor de 60mil hasta ahora), sanidad básica (alrededor de 21 mil, hasta ahora) y la eliminación de las aulas rancho (60% de las existentes) son sin duda, mejoras a los determinantes sociales de salud, sin precedentes en Panamá.



Se prometió mejorar los centros de atención primaria y hasta el momento se han y están impactando 102 centros de salud en todo el país, entre ampliación y equipamiento.



Se ha invertido en recurso humano como nunca antes. En el año 2013, la cantidad de médicos y enfermeras era de 29 por cada 10mil habitantes, ahora es de 31,4 y en unos años será más de 33 ya que se han dado becas que entre pre y post grado suman más de 6000 en todas las profesiones de salud. Esto último con apoyo de IFARHU y SENACYT.



También se prometió basar la salud en prevención. Sin duda, se han sentado las bases para que la prevención sea la estrategia política para mantener la salud de la población. Por un lado, mejorando los determinantes sociales de la salud (carreteras, educación, vivienda, internet) y por otro, con campañas de estilo de vida saludables y creando conciencia de lo importante que es hacerse responsable de su salud.



Aunque la coordinación de atención entre el MINSA y la CSS es un reto importante, se han sentado las bases para que se puedan atender a todos por su génesis de ser humano y no por su status laboral. Los convenios de compensación de costos no se auditaban desde el 2002 y ya se han auditado hasta el 2016. Así, pues, no es cierto que esta atención está más fragmentada que nunca, muy por el contrario, se están planificando infraestructura y recurso humano en conjunto.



Por otro lado, los hospitales que encontramos detenidos, ya están en reconstrucción después de resolver asuntos legales pendientes y los centros de salud (minsa-capsis) que recibimos, hemos inaugurado 8 y estamos por entregar 3 más. Todo estos después de resolver problemas de falta de luz, agua y otras situaciones en cada proyecto.

En lo que sí concuerdo con el autor es en su parte final, cuando exhorta a la población a analizar las propuestas electorales, para escoger a aquellos que han demostrado trayectoria y ética pública.



Miguel Antonio Mayo

