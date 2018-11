La señorita ¿a quién le importa?

Es muy interesante cómo en las últimas semanas el innecesario concurso Miss Universo ha cobrado relevancia en la opinión pública, tras la inclusión de la señorita Mongolia y España, quienes no nacieron mujeres, sin embargo con el avance de las tecnologías médicas, hoy lo son legalmente.



Los organizadores del certamen multimillonario vieron en la polémica de la inclusión de personas del colectivo de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI) en diferentes sectores económicos, el nicho ideal para revivir el interés que el concurso había perdido con el paso de los años y es que ¿cuál es el papel de una Señorita Universo? No es necesario, si la eligen o no, no cambia nada en el mundo.

Mientras la extrema derecha y grupos fundamentalistas despotrican en contra de estas mujeres “hechas”, los grupos a favor de la diversidad sexual apuestan por la tolerancia. Así miles de personas alrededor del mundo comentan, generan opiniones, posiciones y publicitan gratuitamente el concurso de popularidad.

Nada lo hacen por casualidad y eso lo podremos ver cuando se dé a conocer el nivel de audiencia de noviembre cuando se corone a la nueva “representante del Universo”, mientras los dos bandos manipulados se queden cual zombies frente a la televisión para saber el resultado de este orquestado show mediático.

Gina Arias

* Periodista.