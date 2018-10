¿Y después de un infarto qué pasa con el diabético?

El diabético tiene el doble de riesgo de tener un infarto que él no diabético y en las mujeres el riesgo es 3 veces el de la mujer no diabética.

El peligro persiste aun cuando aparenta haber pasado un largo tiempo. En los años 90 la Organización Mundial de la Salud lanzó un estudio al que llamo MONICA, para investigar cuál era la mortalidad después de un infarto en un diabético. Se conoce por la pura experiencia comunitaria que después de haber pasado por un evento tan peligroso, como un infarto, es casi una consecuencia natural tener otro. Ya hemos discutido que los diabéticos tienen una mayor mortalidad inmediata al evento que aquellos que no lo son.

El estudio MONICA, midió la mortalidad en el momento a los 28 Días de ocurrido el infarto y la midió un año posterior al evento.

Los hombres diabéticos presentaron un 15% de mortalidad a los 28 Días contra un 9% de los no diabéticos y las mujeres diabéticas tuvieron un 22% de mortalidad contra un 8% de mujeres no diabéticas. Esto confirmó una vez más la alta mortalidad que presentan las mujeres diabéticas, muy por encima de, incluso, los hombres diabéticos.

Un año después los hombres diabéticos tuvieron un 44% de mortalidad versus un 30% de los no diabéticos. Las mujeres diabéticas tuvieron un 40% de mortalidad al año versus un 20% en las mujeres no diabéticas.

Estos números nos hacen pensar en la enorme cantidad de esfuerzo en prevención que requiere la población general y en especial la población que sufre de diabetes millitus y mucho mayor aún las mujeres.

Dr. Edgardo Gaitán

Instagram: @doctorgaitan