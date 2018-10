Atracos con los medicamentos

Ya es tiempo de que las autoridades y gremios empresariales se pronuncien sobre los atracos con los medicamentos.

Así lo señala con claridad meridiana el editorial de La Estrella del día de hoy titulado Estafadores que sangran la Patria, el cual reproduzco a continuación y complemento más abajo con información que ya he publicado en este periplo, pero no debemos olvidarla, pues las autoridades nacionales tienen la obligación de asegurar la disponibilidad de medicamentos en el país en todo momento, en las formas y cantidades necesarias y a precios asequibles.



Hasta la fecha este no ha sido el caso, la escasez de medicamentos persiste y constituye un grave riesgo para la salud pública, generando frecuentes reclamos y diversas manifestaciones de protesta de la población y gremios de profesionales. A pesar de los discursos cargados de promesas, los panameños que no pueden pagar en una farmacia privada, siguen esperando para obtener oportunamente los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para promover, conservar o recuperar su salud.

“No es una persona, sino muchísima gente que está abriendo los ojos y empieza a cuestionar los precios, dos, tres, cuatro y hasta siete veces más altos en Panamá que en otros países. Y no se trata de atacar la libre empresa; de lo que se trata es de combatir el atraco por causas monopólicas que la propia Constitución prohíbe. Las empresas dedicadas a la venta de medicamentos están esquilmando a la sociedad panameña. Están vendiendo a precios absurdos y no cabe otra explicación para que esto ocurra si no hay complicidad con funcionarios”.

Jorge Luis Prosperi Ramírez

* El autor es médico.

** Fragmento del texto en https://elblogdejorgeprosperi.com/ 2018/10/atracos-con-los-medicamentos/