Atención, atención, atención. Me referiré a la ausente cultura de atención en nuestro medio. No puede ser casualidad que en un mismo día y en diferentes lugares, la sensación de ser mal atendido fuese tan evidente que generara en mi un gran malestar.



Desde una entidad bancaria del gobierno, pasando por la parroquia de mi comunidad, hasta el hospital donde está recluido mi hermano.



Esa misma mañana, escuchaba atónita las aventuras de una turista que en un par de nuestros destinos más publicitados: San Blas y Santa Catalina, alababa la belleza natural de los mismos, pero lamentaba la incompetencia de los encargados de atenderle en excursiones, hoteles y en particular la impuntualidad de los panameños cuando se sumaban a las giras.



Quien viaja sabe que no hay lugar para retrasos, si no cumples no hay espera. Trenes, buses, barcos y aerolíneas son como un reloj suizo.



Es una lástima que, con tanto potencial, echemos a perder la experiencia de ser bien recibido, atendido y servido. Hay que invertir en capital humano y que cada panameño “cambie el chip” para ver mejores días, porque como en muchas cosas, a veces no hay segundas oportunidades.

María Teresa Patiño Amor

* La autora es comunicadora social.