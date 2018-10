Endeudamiento

Las cifras que suelen aparecer en diarios de nuestro país proyectan cifras de endeudamiento muy preocupantes.



Panamá por las razones que se deseen sustentar mantuvo un crecimiento ejemplar para muchos países de latino-América y el mundo. Hoy Organismos internacionales proyectan crecimientos más limitados para 2019.

La economía mundial está en un escenario frágil, incrementado por las guerras económicas de las grandes potencias como USA y China. Panamá país dependientes de esos oleajes puede sufrir por esa luchas de elefantes. El empleo es mayormente informal y de subsistencia. Empresas se venden o se fusionan y aumentan el desempleo. Todo indica que si la economía mundial vuelve a un bajón preocupante como hace diez años, el rol de nación de tránsito de Panamá sufrirá gravemente.

No creemos prudente frente a un escenario electoral próximo, que de por sí limitan inversiones ante expectativas de nuevos gobernante, sea prudente incrementar nuestra deuda gubernamental. Ha llegado la hora para actuales gobernantes y futuros, de amarrar el cinturón en el gobierno como ejemplo frente a sus ciudadanos. Revisar gastos superfluos, viajes innecesarios, despilfarros, sueldos escandalosos no sustentados por políticas objetivas de recursos humanos, etc. es una tarea inmediata si desean que nuestro pueblo sufrido , no se aboque a actos de violencia de todo tipo.



Seremos sede de una cumbre mundial de Juventudes. No la empañemos. De no hacerse el próximo gobierno administrará miseria y cosechará violencia en sus diferentes expresiones. Ya con la de los delincuentes y la pasividad de instituciones de seguridad y de justicia es suficiente. Solo los que son ricos por vías lícitas o ilícitas no les interesa ni el presente ni el futuro. Alerta.

Eduardo Reyes Vargas

* El autor es médico.