El decir “no”

¡Qué difícil es decir no! Sufrimos y nos vejamos por no saber decir no. Tengo familiares y amigos que se la pasan quejándose de cosas que hacen por no saber decir que no, por otro lado, hay otros que lo consideran a uno “Antipático o Engreído” cuando escuchan que uno les dice “No”.

Debo reconocer que no es fácil decir “No” y que hay que aprender a hacerlo, la vida de muchos sería más fácil si supieran decirlo y lo mas importante, sin sentirse mal por ello. Es que para decir no hacen falta entender tres principios fundamentales del existir: Obviar la Pena (como decía Papá, pena son 4 letras) la pena en este caso no es mas que una “Culpa Interna”.

Entender que la primera importancia la tiene uno “El Yo”, dejando de segundo plano a Los Familiares y Amigos.

El que dirán, es irrelevante, si tu conciencia esta tranquila, el que dirán, siempre será “Problema del que lo dice”, no de uno. Nuestra salud se verá beneficiada sin la “Angustia Interna” que puede ocasionar haber dicho “Si” en aquellos momentos en los que realmente quisimos decir “No”.

Teniendo esto presente, no será ningún problema aceptar internamente algo que nos desagrada y/o que no nos interesa en un momento determinado o que nos incomoda y sin mayor problema, eso sí, siempre con mucha decencia decir: “No, en este momento, no puedo o no me interesa o no gracias, pero, NO”.

Luis Solano

* El autor es administrador de empresas.