Caídas: cuidemos a nuestros ancianos

Las caídas son un importante problema de salud pública. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente se producen 646,000 caídas mortales, lo que convierte a las caídas en la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales, por detrás de los traumatismos causados por el tránsito.

Más del 80% de las muertes relacionadas con caídas se registran en países de bajos y medianos ingresos, y un 60% de esas muertes se producen en las Regiones del Pacífico Occidental y Asia Sudoriental.

Las mayores tasas de mortalidad por esta causa corresponden en todas las regiones del mundo a los mayores de 60 años.

Adicionalmente, cada año se producen 37,3 millones de caídas que, aunque no sean mortales, requieren atención médica y suponen la pérdida de más de 17 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD).

La mayor morbilidad corresponde a los mayores de 65 años, a los jóvenes de 15 a 29 años y a los menores de 15 años.

En ese contexto, le dedico esta entrega a compartir información internacional y nacional sobre el tema de las caídas y la necesidad de ponerle más cuidado a la atención de nuestros ancianos.

De acuerdo con las Estadísticas Vitales del INEC, entre 2012 y 2016 un total de 567 personas fallecieron en el territorio nacional producto de una caída. La mayoría de ellas fueron mayores de 60 años, aunque un 5% correspondió a menores de 10 años, y el 74% fueron hombres.

Llama la atención que durante 2016 fallecieron 62 personas, lo que representa una disminución del 50% respecto del promedio de los años anteriores e influye de forma importante en la tendencia negativa que ilustra la gráfica.

Hago votos porque la información corresponda a la realidad y estemos cuidando de mejor manera a nuestros ancianos. No obstante, recomiendo a nuestras autoridades verificar estas cifras y no omito subrayar con desconsuelo que la página Web del MINSA, no ofreció información.

Jorge Luis Prosperi Ramírez

* El autor es médico.

