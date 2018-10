Mitos y realidades sobre la insulina

La insulina es una hormona que se utiliza en el tratamiento de la diabetes pero existen mitos con respecto a su uso que pueden originar temor en los pacientes. Ud. puede escuchar que la insulina ocasiona ceguera, esto es falso, la ceguera viene dada por retinopatía diabética, su causa es la elevación persistente de la glicemia y no tiene que ver con el uso de la insulina. También se suele pensar que si su médico le indicó insulina es porque se encuentra en etapa terminal de la enfermedad, la diabetes no tiene etapa terminal y la insulina puede indicarse desde el diagnóstico inclusive y a veces es el único tratamiento disponible para algunos tipos de diabetes como la tipo 1. Puede existir la creencia popular de que si Ud. se inyecta insulina diariamente, varias veces al día, se convertirá en adicto, esto es falso, la insulina es una hormona necesaria para la vida y su déficit produce alteraciones metabólicas importantes, lamentablemente sólo se cuenta con la administración inyectable diaria e incluso varias veces al día, pero no causa adicción. Si Ud. tiene diabetes, posiblemente habrá escuchado o escuchará alguno de estos mitos, debe hacer caso omiso a comentarios de fuentes poco confiables y escuchar las recomendaciones de su médico tratante. Utilice su insulina según le recomendó su médico y no abandone el tratamiento.

María Marcano

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

* La autora es especialista en Medicina Interna, Universidad de Oriente, Venezuela.