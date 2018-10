Menos eslóganes y más compromiso

Una pareja joven, me enseñó durante una entrevista tres cartas que han recibido este año y no precisamente portadoras de buenas noticias.

En enero, un banco les aumentaba 85 dólares mensuales la letra de vivienda; para agosto, otro banco le comunica al padre de familia que subía al 1% el interés del préstamo de auto, y como cereza del pastel, la aseguradora incrementó 25% sus planes de salud, lo cual les hace replantearse mantener seguros privados para sus hijos, aun con la crítica situación de la Caja de Seguro Social (CSS).

Lo preocupante es que haciendo el ejercicio entre mis conocidos, encuentro que varios han asumido al menos un aumento de estos, entonces no bastando con la carga en impuestos, los asalariados viven al punto de la asfixia, pero la pregunta es: ¿Hay algún candidato con discursos coherentes para la clase media?

Estas familias esperan líderes que no promuevan más obras de cemento, sino compromisos esenciales, que en casa los salarios alcancen para suplir necesidades básicas, comida barata y no solo en ferias libres, luz más económica, agua 24/7 en el grifo, y veo con pesar que vamos a cumplir 30 años de celebrar elecciones democráticas post – invasión y las reivindicaciones sociales siguen siendo las mismas que los políticos de siempre no logran resolver; entonces candidatos menos eslóganes y más compromiso.

Guadalupe Castillero

* La autora es periodista.