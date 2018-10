Los mitos del cáncer de próstata

El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente entre los hombres en Panamá, con una incidencia de 67,9 por cada 100 mil varones mayores de 15 años. Se puede detectar en forma temprana y conseguir la curación y por lo tanto, más y mejor calidad de vida. Existen algunos mitos al respecto que me gustaría tocar en este artículo. - el cáncer de próstata de es frecuente, pero de baja mortalidad. FALSO Es, después del cáncer de pulmón, el cáncer con mayor legalidad en Panamá. Y por su frecuencia, es la primera causa de mortalidad por cáncer en nuestro país.- El cáncer de próstata es una enfermedades viejos. FALSO Aunque el 65% de los pacientes sin mayores de 60 años, hay un número no despreciable de personas que se diagnostican antes de los 55 años de edad.- El tacto rectal no es necesario, suficiente con hacerse el PSA (antígeno prostático especifico). FALSO Son pruebas complementarias y deben hacerse ambas, lo cual ayuda a la sensibilidad de ambas en el diagnóstico temprano.El tacto rectal aunque un poco incómodo, no demora más de 10 segundos y ofrece mucha información el estado de la glándula. Además, alrededor del 15% de personas con cáncer de próstata tienen el PSA normal. - tener el PSA alto es sinónimo de cáncer. FALSO De hecho el diagnóstico más frecuente cuando se tiene el PSA alto, es la hiperplasia prostática benigna. Además se puede elevar en infecciones (prostatitis, por ejemplo).- El síntoma clásico es la dificultad para orinar. FALSO La dificultad para orinar es un síntomas de crecimiento prostático, cualquiera que sea su causa (maligna o benigna).El cáncer de próstata es “silencioso”, de ahí que sea necesario hacerse el tacto rectal y el PSA aunque no se tengan síntomas. - La radioterapia produce muchos efectos secundarios.FALSO Aunque todo tipo de terapia puede tener efectos secundarios, los métodos modernos de radioterapia son muy seguros y han demostrado un claro beneficio para los pacientes que lo requieran. Si tiene más de 40 años de edad, acuda al médico para que le hagan el tacto rectal. Esto no lo hará más o menos varón, pero si puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.Miguel Antonio Mayo/ @mayogastro