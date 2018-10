La peor cuña…

Faltando unos ocho meses para que finalice el período que la Constitución le otorga a cada mandatario, y en este caso a Juan Carlos Varela, me imagino o es de suponer, que el propio Jefe del Ejecutivo debe estar haciendo un balance de lo que fueron sus fortalezas y debilidades.Manejar los destinos de un país y pretender que en ese tránsito todo el mundo va a estar de acuerdo con todo lo que se haga, es pecar de ingenuo. Por mucho que exista la buena intención, las fallas serán más evidentes.Ya sea por egoísmo de sus adversarios políticos o porque en realidad, faltó sensatez en la toma de decisiones. No digo que este sea el caso del señor presidente; aunque muy pronto se dará cuenta que los últimos metros de mandato, como en cualquier competencia, serán los más difíciles.Me decía un amigo que ha tenido la oportunidad de trabajar muy cerca de algún jefe de gobierno, que llega el momento en que ni los propios ministros le quieren contestar las llamadas. Ya le dije en una oportunidad al señor Varela, y con la mejor intención, que su talón de Aquiles eran “sus amigos” ubicados en puestos importantes y que en la práctica carecían del talento y la disposición necesaria para hacer un buen trabajo. Y esto está demostrado en demasía. Puedo citar casos específicos como la anterior directora del IDAAN, el jefe de Aseo, el director de Turismo, el del Tránsito, la ministra de Educación y los que transitaron por el ministerio de Desarrollo Agropecuario, entre otros.El tiempo nos dio la razón. Y no porque seamos unos genios en la materia, sino porque “desde la barrera es más fácil ver los toros”.El país vive una crisis económica, sin embargo los que manejan las finanzas del país prefieren adoptar la teoría del avestruz.Escondo la cabeza, no veo y por tanto el problema no existe. Al final del cuento, queda demostrado que “no hay peor cuña que la del propio palo”. * El autor es periodista.Euclides Corro