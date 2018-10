Los mitos del cáncer de mama

El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres en Panamá. Es un tumor, que como otros, puede detectarse tempranamente y si es así, su tratamiento es más fácil y permite ser curado.

Es importante que cada persona participe activamente en el cuidado de su salud. La incidencia en Panamá es de 88,3 por cada 100 mil mujeres mayor de 15 años. Existen algunos mitos al respecto que me gustaría tocar en este artículo.



-Si en mi familia no ha habido cáncer de mama, yo no tengo riesgo. FALSO. Aunque en las familias donde hay antecedentes de cáncer es más frecuente su aparición, la que no tenga antecedentes no está libre de padecerlo y debe seguir las conductas para disminuir los riesgos y su diagnóstico temprano.



-El cáncer de mama es una enfermedad exclusiva de las mujeres. FALSO. Aunque con una prevalencia mucho más baja, los hombres también pueden sufrir de cáncer de mama, sobre todo aquellos donde hay historia familiar de cáncer en jóvenes. De hecho, en el 2016 hubo 9 hombres a los que se les diagnosticó cáncer de mama en Panamá. En ese año, hubo 676 diagnósticos en mujeres.



-La mamografía previene el cáncer. FALSO. Es un estudio que ayuda a detectar la lesión antes que de síntomas. Además, si sale negativa, no necesariamente indica que no hay enfermedad, de ahí la importancia de hacerla cada año, bajo la recomendaciónmédica.



-La mamografía duele mucho y conlleva mucha radiación. FALSO.



Estos son de hecho las dos razones más frecuentes por lo que las mujeres rechazan el estudio. Ambas son falsas y, en todo caso, elbeneficio del diagnóstico temprano sobrepasa las molestias insignificantes. El ultrasonido es mejor que la mamografía. FALSO.



Son estudios que se complementan el diagnóstico. El ultrasonido se usa, sobre todo, en las mujeres que tienen un tejido mamario muy denso y que impide que a través de la mamografía se pueda ver adecuadamente el patrón normal del tejido.



-Los golpes en la mama pueden producir cáncer. FALSO. Los traumas en la glándula mamaria pueden dar dolor, hematomas, etc., pero no son causales de cáncer.



-La quimioterapia del cáncer de mama no vale la pena. FALSO. El tratamiento con quimioterapia y con radioterapia, ha demostrado prolongar la vida con mejor calidad para las que lo reciben.

Miguel Antonio Mayo

*El autor es ministro de Estado.