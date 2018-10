Cómo prepararse para una entrevista

Poco a poco se va definiendo la oferta electoral para el 2019 y con ello aumenta la presencia de políticos en medios de comunicación. En esta aventura que ha sido entrevistar durante seis años consecutivos en un noticiero que genera opinión, me atrevo a compartirles algunas recomendaciones que permitan hacer su presentación mejor:- Claridad en el mensaje: Frases cortas e impactantes que sirvan de titular al periodista. Hay entrevistados que introducen demasiados mensajes y provocan dispersión informativa, pregúntese qué vino a informar.- Respuestas de salida: Si está expuesto por algún tema, es de mal gusto condicionar al periodista sobre lo que se hablará.Ensaye breves ideas que permitan salir al paso de una situación, siempre anticipando parte de la verdad o proponiendo ampliar el debate posteriormente. Asesórese bien porque el silencio pocas veces es rentable.- Llegar media hora antes: Propiciar una pre entrevista en donde pueda proponer temas al entrevistador, pero jamás pedir las preguntas, hay colegas a los que les disgusta y es entendible. Llegar antes también para orientarse sobre las cámaras o corregir algún detalle de vestuario.- Lenguaje no verbal: Ser lo mas natural posible, si le inquieta qué hacer con las manos, relájese no es declamación, úselas solo cuando sea necesario.Y recuerde lo más importante: “la mejor improvisación es la que se ensaya”.* La autora es periodista.Guadalupe Castillero