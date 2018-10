Los que se fueron

La semana pasada dos amigas queridas perdieron a su madre, una, y a su padre, la otra.Como nunca antes alcancé el sentimiento de ambas, después de la experiencia de despedir a mis progenitores.En la ceremonia el sacerdote exhortó a los dolientes a recordar la vida y eso reafirmó mi actitud frente a la muerte. Lo único inmutable.Nacemos para morir, sin embargo, lo que hacemos en el medio es lo importante.La presencia de los que se fueron nos acompañará hasta el final, el lazo que nos une es intenso. La muerte, para mí, es el olvido.Las pérdidas, por lo general, la asumimos conforme nuestra actitud frente a este suspiro que llamamos existencia; pero la nostalgia y el dolor es parte del proceso.Hay que celebrar la vida de los que no están y el enorme privilegio de haber sido parte de la nuestra.Agradecer cada momento compartido, entrega, abrazo, palabra y enseñanza.A la fecha no hay día en que no estén a mi lado. Me pregunto ¿qué esperarían de mí?…la respuesta es: seguir adelante y mirar la vida con valor y optimismo. Aunque en ocasiones el entorno nos haga sentir espanto y desear- que me perdone Dios- que los que se hayan ido fueran otros.* La autora es comunicadora social.María Teresa Patiño Amor