¿Más carreteras mejora el tráfico?

Es común escuchar a los políticos proponer invertir en más carreteras, incluso enfocan en hacer más calles para autos privados, que vías para transporte público colectivo, y menos espacios para otros transportes y peatones.

A corto plazo, quizás puedan resolver la problemática de circulación, pero a largo plazo, dicha medida no solo está incrementando el tráfico, sino que también está afectando la movilidad sostenible. Al invertir en carreteras, las ciudades están promoviendo una demanda inducida, es decir, están motivando al conductor a usar su vehículo propio, algo contraproducente con la tendencia que una ciudad avanzada donde la prioridad es el transporte público adecuado y moderno.

Estas intervenciones no son las más efectivas, al contrario, están generan un costo económico, más tráfico y contaminación. También menos espacio público, y agravando los problemas de salud. Mejorar la infraestructura vial es importante no puede ser todo.



Es necesario invertir dentro y fuera de la ciudad, no saturar el dinamismo en una sola locación y fomentar la tecnología. De la mano de inversión en transporte público eficiente, y promoviendo otros medios de transporte.

Esto de la mano de cámaras (adecuadas) para detectar infractores, semáforos inteligentes, multas virtuales, que impactan de manera positiva, y generando una cultura de movilidad responsable con las otras generaciones. Las ciudades inteligentes piensan en la sostenibilidad, en la movilidad, y optimizar la circulación para mejorar la calidad de vida.

* El autor es economista, consultor y docente.



Luis Alberto Morán

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

@luchomoranaiz