Robots, efectos en la micro y macro economía

La ola de la automatización nos afectará a todos, como personas y país. A quienes dicen, que va a ser peor en los países emergentes, ya que son los que están muy alejados en el área de la tecnología avanzada, y otros dice que en los países desarrollados por igual van a ser afectados; “la automatización se ve como una estrategia adecuada para minimizar los efectos de la disminución de la población activa y el aumento de los costos laborales en la competitividad” (Financial Times, 2015).

Los robots los encontramos cada vez más baratos y más inteligentes, hace 10 años un robot en una fábrica costaba el equivalente de 5.3 años del costo de un trabajador, hoy día menos de un año y el robot trabaja tres turnos seguidos no toma vacaciones, no pide aumento salarial.



Teniendo esto como base se puede decir que los trabajos repetitivos van a ser reemplazados, creando un impacto a la sociedad activa laboral...teniendo este escenario, como se compensarán las tributaciones que no se percibirán…., se deberá tomar en cuenta este fenómeno en diversos estudios futuros de planificación y en la economía del país. (Dedicado al estudiante Javier P, que expresó “fui reemplazado por un robots…”.

* La autora es docente universitaria.



Lilibeth E. Mendoza Corro

Instagram: @lilibethmendoza

@lily_eugenia