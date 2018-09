Reelegir o no reelegir ¿Entonces?

El interés que, al parecer, ha despertado la consigna política de no reelegir a ningún candidato con esas intenciones es un mensaje negativo que no resuelve ningún problema. Y puede ser injusto.

La reelección favorecería al bien común cuando se trata de una persona honesta, orgullosa de su integridad moral, conducta ética y y su probada capacidad.

Pero, tampoco se trata de reelegir a una persona que no hace mal a nadie, pero quien, tampoco, hace el bien por miedo a equivocarse. Quien no utiliza sus talentos por el bien común, no merece ser elegido y, mucho menos, reelegido.

La reelección es un reconocimiento al buen político. Bueno. No pendejo. El sinvergüenza inteligente no necesita reelegirse, pues sabe cómo hacer, siempre, su trabajo por su bien particular.

Entonces; busquemos información creíble sobre los candidatos. Y hagámoslo con inteligencia y mentalidad crítica, sabiendo que todos somos igualmente pecadores; pero que, como lo pinta George Orwell en su aleccionadora novela “Rebelión en la Granja”, nos enseña que si bien todos somos iguales en el socialismo, los Nicolás Maduro y y Daniel Ortega nos demuestran que ellos son más iguales que el resto de sus compatriotas.

Candidatos socialistas de cualquier género: ¡No! ¡Ni idea! Ya sabemos por dónde empezar a eliminar candidatos y candidatas. Si se conoce como socialista, no merece nuestro voto.

Miguel Espino Perigault

* Periodista.