Los islandeses y la religión

A pesar de contar con menos de 300,000 habitantes Islandia es un país notable por la forma poco usual de resolver sus problemas.

Ya lo demostró cuando superó la crisis bancaria de los años 2008 y 2009.



Islandia es un país insular nórdico que se caracteriza por su espectacular paisaje con volcanes, géiseres, termas y campos de lava.



Me llegó por Internet la noticia de que por ley parlamentaria ningún islandés menor de 21 años podrá ser adoctrinado en ninguna religión. Una población que considera la catequización a menores tan peligrosa como el consumo de alcohol, por ejemplo, merece un espacio en los medios de comunicación. Sin embargo esta noticia no la he podido confirmar en periódicos, radios o televisoras a mi alcance.



Parece que no quieren que se sepa. Son solamente un puñado de europeos los que han decidido esto, pero ¿y si la moda se propaga?



Me gustaría saber, queridos amigos, qué opinan ustedes.

* El autor es escritor.

Francisco Moreno

