Hilando delgado

Las reformas al Código Electoral, cuya aprobación no sólo fue responsabilidad del Tribunal Electoral, sino del ente político por naturaleza, la Asamblea Nacional, pudiera –según lo que estamos observando- convertirse en una camisa de fuerza que bien pudiera desnaturalizar el torneo electoral del año próximo.Baso lo anterior en varios criterios. Uno de ellos es que al darle a los candidatos tan solo un par de meses para la campaña, se inclina la balanza precisamente hacia aquellos individuos de gran exposición mediática, tanto de quienes se quieren reelegir, como aquellos que aspiran a un alto puesto y son o han sido, figuras de primera línea en el gobierno actual. Mi preocupación es mayor en el caso de los intocables diputados que en su mayoría han demostrado carecer de honestidad en el manejo de los dineros que se ha puesto a disposición de los mismos y que han sido manejados como si fueran propios.Igual, causa malestar en la comunidad el manejo muy particular que se le está dando a la revisión de las firmas de la gente que apoya a los independientes. Si se aplicara la misma acuciosidad a las firmas que permitieron conformar los partidos, muy poco de ellos sobrevivirían.Y no por falta de legitimidad, sino porque en el fondo es visible que tal responsabilidad ha está en manos de gente que de seguro no cuenta con la capacidad para convertirlos en peritos caligráficos, lo cual ha sido trágico para los postulantes. El otro problema que puede convertirse en una camisa de fuerza, es el de las redes sociales. Sería fácil para cualquier candidato ordenar que se conforme un “call center” desde el exterior para que lo ataquen y hacer ver o parecer que la intención de afectarlo es de parte de alguno de sus contrincantes políticos.Todo lo anterior no es más que una advertencia que se basa en la preocupación de muchos.* El autor es periodista.Euclides Corro