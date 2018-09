Un día en la vida de Lucho Jr.

En mi casa me llaman Luchito, pero prefiero que me llamen Junior porque mi padre se llama Luis y estoy orgulloso de ser su hijo. La maestra mandó que cada alumno hiciera una redacción contando todo lo ocurrido un día cualquiera de sus vidas.

Yo escogí el viernes de la semana pasada porque ese día mi papá no fue a trabajar, yo no tuve clase y lo acompañé todo el día. Él no fue a trabajar porque se le había dañado el carro y dijo que no tenía paciencia para andar viajando en bus.

A las 8 de la mañana fuimos a una clínica chiquita que hay cerca de casa a comprar una incapacidad para que la empresa no le descuente el día.

La refrigeradora no enfría lo suficiente y llamamos a la casa que distribuye esa marca. Ya está fuera de garantía y el mecánico que la reparó le dijo a mi padre que le mandaron cobrar cuarenta dólares, pero no hay por qué pagar tanto porque él particularmente se conformaría con la mitad.

Mi padre le dio el billete de veinte dólares sonriente diciendo que esas empresas extranjeras son unas ladronas que pagan salarios de hambre y se llevan a otros países la plata de los panameños. Después fuimos al taller a buscar el auto.

El mecánico le preguntó si quería la factura y mi padre le dijo sonriente: «Nombe. ¿Cómo se te ocurre? ¿Pagar impuestos para que se los roben los políticos?»

Ya era la hora de salida de mi mamá y fuimos con el carro reparado a buscarla. El tranque era horroroso y si no hubiera sido porque mi padre se metió por el hombro y luego hizo un giro indebido para evitar el semáforo, todavía estaríamos allí.

Lo malo fue que nos paró un guardia, pero vi que mi padre sacó la cartera mientras hablaba con el guardia y después continuamos.

Antes de regresar a casa estuvimos en la gran marcha que ese día convocaron el SUNTRACS, los gremios docentes, los contrarios a la reelección y varias organizaciones más en contra de los políticos ladrones.

Mis padres sacaron una pancarta enorme que decía «Cárcel para los corruptos» y vociferaban consignas en contra de los diputados que roban los recursos del Estado.

Ya era de noche cuando regresamos a nuestra casa. Mi madre antes de cambiarse de ropa y preparar la cena abrió el bolso y me dijo: «Te traigo un regalito».

Francisco Moreno

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. * Escritor.