Evangelistas “quinquenales”

Llegan cada cinco años. Luego una mayoría desaparece. Hablan pero no hacen. Y cuando hacen son obras que quedan no terminadas o se deterioran en un tiempo no racional. Siempre le dicen a su mano izquierda, lo que dan con su derecha.

Y lo que dan, muchas veces, no les pertenece. Les agrada ocupar sitios donde sean vistos, pues el narcisismo los acaba. Visitan todas las ferias y eventos religiosos para que los vean dar su diezmo o limosnas aunque en el fondo no cumplen con los preceptos religiosos. Todo es manejo mediático.

Los que los reciben muchas veces le creen. Y nuevamente lo siguen.” Pues roban pero dan algo”. Conformismos por migajas. Y las migajas nacen de los impuestos. Les encanta hacer un inventario de los favores y semi-obras que realizan.

Con los impuestos de nosotros. Si fueran verdaderos filántropos y utilizaran su dinero, de origen lícito, se agradecería.

Cada día nos empobrecen ilícitamente, pues actúan para encarecer la vida, aumentar trastornos de la salud física y mental, elevan tarifas de servicios públicos, causan muertes evitables,nos hacen vivir tranques monstruosos, padecemos inseguridad ciudadana.etc.

Empobrecen nuestra calidad de vida. Lo hacen a través de lo no moral o lo ilícito. Es bueno preguntarles cuando nos visitan, más allá de escuchar enumera promesas: como ,con qué y en qué tiempo podrán hacerlas?

De seguro si no muestran los proyectos aunque sea en forma sumaria, les temblara la voz. Algunos probablemente aspiran a una beatificación con la venida del Papa Francisco. Usted debe distinguirlos y saber cuáles son esos falsos profetas.

Eduardo Reyes Vargas

* El autor es médico.