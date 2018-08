Movimiento “no a la reelección” no viola el pacto ético

Más allá de medir si el movimiento “No a la reelección” conseguirá su objetivo, considero que esta legítima campaña no viola el pacto ético digital promovido por el Tribunal Electoral, porque al ser una demanda social, aun en el marco electoral, debe estar exenta de veda, no viola la dignidad humana, no es “fake news” y pese a que se filtren algunas cuentas anónimas en pro del movimiento, éste es respaldado por figuras públicas y sociedad en general, a los que no se les puede coartar el derecho de expresarse libremente.

Es de esperarse que genere incomodidad al chocar con las aspiraciones reeleccionistas de varios políticos, pero esta experiencia más bien ha de servirles como escarmiento sobre lo actuado, la baja asistencia, el escándalo de las planillas o el manejo inadecuado de partidas, todo esto lastra la imagen legislativa.

Hay que entender que tras la irrupción de las redes sociales, se ha dado paso a sociedades 2.0, aquellas que ven en internet la extensión de la vida diaria, por esto hay que prestar atención a los debates que allí tienen cabida, sin embargo, aclaro que quejarse en redes no basta, sino lo acompañan de movilizaciones en la calle y en las urnas, sobretodo por la capacidad que los diputados tienen de mover el voto, llegará el 2019 y ya veremos.

Cuestionó el hecho de que haya diputados que llevan entre 35 y hasta 40 años en la Asamblea, aprovechándose de todos los recursos y beneficios que se les brinda. Para que el movimiento encuentre mayor desarrollo, tiene que causar una movilización.



Guadalupe Castillero

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.



* La autora es periodista.