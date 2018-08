Nuestro derecho a combatir la reelección

De la diputada Katleen Levy debo acreditarle que es una mujer joven, guapa, inexperta y quizás por ello, imprudente en alguna de sus acciones. Muchos pensamos que cada cosa tiene su lugar y por tanto, demandamos de los altos funcionarios jerarquizar su cargo.

La he observado haciendo modelaje de pantalones “jeans” e igual, cantando en un programa de tv y lo hace muy bien. Me sorprendió un día cuando en un programa, también de tv, participó de un particular “pijama party” acompañada de un animador de la farándula.

Esto fue en su hogar y ella disfrutó como nadie saltar sobre la cama, bailar y divertirse con el moreno de los “wichis”. A pesar de todo esto, pienso que es una dama encantadora.

Como diputada es muy poco lo que conocemos sobre su aporte al desarrollo del país. Allí la hemos visto “escandalizar” o “encantar” a muchos con su forma agresiva de vestir, quizás más apropiado para una fiesta que para un hemiciclo donde los “padres de la patria” se reúnen para dizque para “forjar el destino del país”.

En su condición de legisladora tuvo una sobresaliente actuación cuando la Asamblea enjuició al magistrado Alejandro Moncada, en ese entonces presidente de la Corte Suprema.

Claro, su inexperiencia quedó protegida por sus dos colegas Zulay Rodríguez y Ana Matilde Gómez. No intento en forma alguna descalificarla ni tampoco sugerir que su único valor sea el de ser una adolescente a la que le gusta la diversión. Nada de eso. Pero debo ser honesto con mis lectores e indicar que aparte de todo lo señalado, no le conozco otro aporte valioso en favor de la comunidad nacional.

E incluso, interpreto como muchos que precisamente esa falta de experiencia la ha dejado mal parada con su reciente petición al Tribunal Electoral para que se se prohíba a los medios y al resto de los ciudadanos, rechazar la reelección de cualquier diputado. Esto es por demás, una chambonada inaceptable.

* Periodista.

Euclides Manuel Corro Rodríguez

