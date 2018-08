El sistema de salud que queremos los panameños

Los panameños queremos un sistema de salud que nos ayude a alcanzar ese estado de completo bienestar físico, mental y social, al que me referí en mi publicación anterior. Ese sistema de salud que necesitamos debe ser capaz de atendernos y sanarnos cuando perdemos la salud y enfermamos.

Para ello debe proporcionarnos la atención integral que responda a nuestras necesidades en todos los niveles, en forma oportuna y gratuita, con calidad y calidez. Debe garantizar que los servicios de salud (hospitales y centros de salud) funcionen.

Que haya los recursos humanos suficientes, con los equipos adecuados y medicamentos necesarios para que nuestra población no se quede sin recibir la atención (cirugías, tratamientos, diálisis, etc.…) que necesita, y ningún panameño de cualquier edad fallezca porque el sistema no fue capaz de atenderlo como necesitaba.

Pero lamentablemente, como lo demuestran las noticias casi diarias y las estadísticas disponibles, ese sistema de salud que queremos, no es el sistema de salud que tenemos. En ese sentido, ofreceré en esta publicación un listado de las que considero debilidades y fortalezas de nuestro sistema de salud, así como a las amenazas que se ciernen sobre el mismo, y las oportunidades (que existen las suficientes) para la transformación del mismo.

No será esta administración la que resuelva el entuerto, pues han tenido cuatro años para aprovechar ideas, propuestas, planes y recursos, y no han sido capaces de hacerlo. De hecho, en no pocas ocasiones, han sido parte del problema. Le tocará al gobierno que elijamos en el 2019.

Ojalá y no nos volvamos a equivocar, y las nuevas autoridades tengan la capacidad y la voluntad política para aprovechar las buenas ideas que ya existen, en lugar de postergar soluciones y ponerse a improvisar. Ya es tarde para el fortalecimiento de nuestro sistema de salud, no lo posterguemos más.



* El autor es médico.

** Fragmento tomado de: //elblogdejorgeprosperi.com/2018/08/el-sistema-de-salud-que-

queremos/



Jorge Luis Prosperi Ramírez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.